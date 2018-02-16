Граффити появилось на одном из троллейбусов в Ижевске

Один из троллейбусов в Ижевске покрыли граффити. Они призывают прийти на выборы президента 18 марта.

Как сообщает ИА «Сусанин», рисунки на транспортное средство нанесли художники из Абакана, активисты ОНФ Денис и Игорь Федосенко. Они начали тур по созданию граффити с Владивостока. Ижевск оказался восьмым по счету городом.

Инициаторы акции рассказали, что таким образом намерены привлечь внимание жителей к предстоящему голосованию. Так, на ижевском троллейбусе изображен вид на городскую набережную и призыв «Выбери будущее России!».