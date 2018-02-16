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Два новых уголовных дело возбудили против экс-мэра Чебоксар

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении бывшего мэра Чебоксар Ирины Клементьевой. Ее обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2012–2016 годах градоначальник предоставила организации, собственником которой является ее муж, мебель, предметы интерьера и оборудование ОАО «СК «Чувашия-Мед».

При этом Клементьева списала их на затраты страховой компании. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере более 870 тыс. рублей. 

Ранее против бывшего градоначальника было возбуждено шесть уголовных дел по статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями» (три эпизода) и «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере» (три эпизода). Общий ущерб от ее действий составил 7,8 млн рублей.

В настоящий момент подозреваемая находится под домашним арестом. На ее имущество, в том числе три квартиры и три земельных участка, наложен арест. Клементьева своей вины не признала и отказалась от дачи показаний.

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