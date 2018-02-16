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Иномарка сбила в Твери женщину на переходе и скрылась

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Водитель автомобиля Ford совершил в Твери наезд на женщину и после этого скрылся, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла вчера вечером, 15 февраля, около 20:20, возле одного из домов на Зеленом проезде. Водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия, сообщают Тверские ведомости.

В момент аварии пешеход пытался пересечь дорожное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, женщина 43 лет, получила телесные травмы и была госпитализирована.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность водителя и задержали его. По факту произошедшего проводится проверка.

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