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Матерившийся во время заседания краснодарский судья уволен

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph
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Судья Арбитражного суда Краснодарского края Александр Шевченко отправлен в отставку после публикации в сети аудиозаписи, на которой зафиксировано, как он во время заседания обращается к представителю истца с использованием нецензурных выражений. 

«Сегодня на заседании квалификационной коллегии судей было удовлетворено представление о прекращении полномочий судьи», — заявила представитель суда.

Как сообщал портал iz.ru, руководство суда ранее инициировало дисциплинарную проверку в связи с поведением Шевченко во время заседания. 

Согласно опубликованной в социальных сетях аудиозаписи инцидента, конфликт возник после того, как представитель истца поинтересовалась у Шевченко, есть ли возможность не откладывать рассмотрение дела.

В ответ на это Шевченко обвинил представителя истца в желании его «в какую-то позу для меня (Шевченко. —  iz.ru) неприятную поставить» и заявил, что будет действовать так, как считает нужным. 

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