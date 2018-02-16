Матерившийся во время заседания краснодарский судья уволен
Судья Арбитражного суда Краснодарского края Александр Шевченко отправлен в отставку после публикации в сети аудиозаписи, на которой зафиксировано, как он во время заседания обращается к представителю истца с использованием нецензурных выражений.
«Сегодня на заседании квалификационной коллегии судей было удовлетворено представление о прекращении полномочий судьи», — заявила представитель суда.
Как сообщал портал iz.ru, руководство суда ранее инициировало дисциплинарную проверку в связи с поведением Шевченко во время заседания.
Согласно опубликованной в социальных сетях аудиозаписи инцидента, конфликт возник после того, как представитель истца поинтересовалась у Шевченко, есть ли возможность не откладывать рассмотрение дела.
В ответ на это Шевченко обвинил представителя истца в желании его «в какую-то позу для меня (Шевченко. — iz.ru) неприятную поставить» и заявил, что будет действовать так, как считает нужным.