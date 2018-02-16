Все ледовые переправы открыли в Коми

Все ледовые переправы, включая четыре пешеходных, официально были открыты на территории Республики Коми, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Последние из списка ледовых переправ на территории республики были одобрены инспекторами Центра ГИМС МЧС России к открытию, и теперь официально открыта 91 переправа, включая четыре дороги для пешеходов, сообщает ИА «Комиинформ».

Последними пришли в надлежащее состояние по безопасности переправы через реку Малую Сыня. На обоих автозимниках грузоподъемность проезжающего транспорта составляет 40 т.

Инспекторы по маломерным судам напоминают гражданам, что при переправах нужно быть осторожными и не забывать о правилах безопасности. Также при проезде по зимней дороге все ремни безопасности пассажиров должны быть отстегнуты, а двери — разблокированы.