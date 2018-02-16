Медведев поздравил лыжника Спицова с бронзой на Олимпиаде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter поздравил российского лыжника Дениса Спицова с получением бронзовой медали на Олимпийских играх в Южнокорейском Пхёнчхане.
Спицов стал первым лыжником из России, завоевавшим медаль в гонке на 15 км свободным стилем. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды.
Бронза в лыжных гонках, Денис Спицов. Поздравляю! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 16 февраля 2018 г.
Как сообщал портал iz.ru, медаль Спицова стала седьмой для российских спортсменов в Пхёнчхане.
Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Подробная информация о ходе соревнований доступна в сюжете портала iz.ru.
Атлеты из России выступают на Играх под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован по решению МОКа 5 декабря.