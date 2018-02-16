CAS объяснил недопуск 13 россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений по шести российским спортсменам и семи членам их окружения, не получившим приглашения для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Документ размещен на сайте инстанции.

В частности, речь идет коллективной апелляции со стороны спортсменов с допинговым прошлым, а также нескольких тренеров и врачей.

В документе отмечается, что спор должен был возникнуть после 30 января. По мнению истцов, это произошло в начале февраля, когда МОК сообщил, что спортсмены не приглашены на Олимпиаду. «Коллегия арбитров не согласна с такой трактовкой. Она считает, что в данном случае решение не пригласить истцов на Игры было опубликовано 19 января, когда ответчик направил в Олимпийский комитет России (ОКР) список приглашенных на Олимпиаду россиян, в котором не было фамилий истцов», — говорится в документе.

По данным коллегии, диспут возник 19 января, после отправления МОКом руководству ОКР списка атлетов, которые могут принять участие в Играх.

«Следовательно, юрисдикция выездного подразделения не распространяется на данный иск», — добавляется в решении CAS.

Ранее стало известно, что МОК ошибочно не пригласил на зимние Олимпийские игры двух российских спортсменов: бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова.