Полиция применила газ против антиамериканской демонстрации в Анкаре
Турецкая полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые вышли на митинг против визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару.
По последним данным, на акцию в турецкой столице собрались не менее 150 человек.
Демонстранты собрались у отеля, где проходили переговоры дипломатов. Активисты выкрикивали лозунги, в том числе «США — убийца турецкого солдата», «Убийца Тиллерсон», «Долой американский империализм».
Как сообщает Ahvalnews, полиция задержала двух человек.