Полиция применила газ против антиамериканской демонстрации в Анкаре

Турецкая полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые вышли на митинг против визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару.

По последним данным, на акцию в турецкой столице собрались не менее 150 человек.

Police use tear gas on anti-U.S. protesters in Ankara – Rally organiser https://t.co/IlsqX2Vt3d pic.twitter.com/CKBq6utra9 — Breaking News (@SocNewsMedia) February 16, 2018

Демонстранты собрались у отеля, где проходили переговоры дипломатов. Активисты выкрикивали лозунги, в том числе «США — убийца турецкого солдата», «Убийца Тиллерсон», «Долой американский империализм».

Как сообщает Ahvalnews, полиция задержала двух человек.