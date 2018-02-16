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Полиция применила газ против антиамериканской демонстрации в Анкаре

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Фото: REUTERS
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Турецкая полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые вышли на митинг против визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару.

По последним данным, на акцию в турецкой столице собрались не менее 150 человек.

Демонстранты собрались у отеля, где проходили переговоры дипломатов. Активисты выкрикивали лозунги, в том числе «США — убийца турецкого солдата», «Убийца Тиллерсон», «Долой американский империализм».

Как сообщает Ahvalnews, полиция задержала двух человек.

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