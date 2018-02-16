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В центре Парижа произошла перестрелка с грабителем банка

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Полицейские в Париже устроили перестрелку с грабителем банка — вооруженный злоумышленник проник в отделение BNP Paribas рядом с Триумфальной аркой.

Неизвестный ворвался в банковский офис примерно в 9 утра по местному времени и, угрожая пистолетом, потребовал отвести его к сейфу. Сотрудники учреждения успели нажать на «тревожную кнопку».

Грабитель получил пулевые ранения в бедро и грудь. Полицейские узнали в грабителе рецидивиста, который ранее уже был судим за разбой и акты насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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