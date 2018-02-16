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Жителя Ульяновской области осудили за сообщения о бомбах

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За частые звонки по телефону 112 с сообщениями о заложенных взрывных устройствах осудили жителя Димитровограда Ульяновской области.

Сообщения поступали с августа по ноябрь 2017 года. 29-летний мужчина звонил по экстренному номеру и заявлял о бомбах, заложенных в местах с большим скоплением людей. Правоохранительные органы и специальные службы проверяли каждое сообщение, они оказывались ложными.

Суд признал мужчину виновным в заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах. Кроме того, задержанному вменили незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также кражу. Об этом сообщает 1ul.ru.

По совокупности суд назначил мужчине наказания в виде лишения свободы сроком 1 год и 1 месяц в колонии строгого режима.

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