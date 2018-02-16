Прямой эфир

Путин высоко оценил вклад нового президента ЮАР в борьбу с апартеидом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамапосу с избранием президентом ЮАР. Также российский лидер высоко оценил его вклад в борьбу против апартеида и в становление в стране демократии. 

Кроме того, Путин выразил уверенность, что деятельность Рамапосы на президентском посту будет способствовать дальнейшему продвижению страны по пути прогресса и процветания.

В поздравительной телеграмме президент отметил дружественный характер отношений между Россией и ЮАР и подтвердил готовность к конструктивному диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.

Бывший вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса 15 феврался официально возглавил государство.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю его переизбрания на пост президента Кипра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал фестиваль искусств в Сочи одним из самых ярких событий РФ
Путин призвал продолжать работу по противодействию экстремизму в Сети


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017