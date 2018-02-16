Путин высоко оценил вклад нового президента ЮАР в борьбу с апартеидом

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамапосу с избранием президентом ЮАР. Также российский лидер высоко оценил его вклад в борьбу против апартеида и в становление в стране демократии.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что деятельность Рамапосы на президентском посту будет способствовать дальнейшему продвижению страны по пути прогресса и процветания.

В поздравительной телеграмме президент отметил дружественный характер отношений между Россией и ЮАР и подтвердил готовность к конструктивному диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.

Бывший вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса 15 феврался официально возглавил государство.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю его переизбрания на пост президента Кипра.



