Вред от химических моющих средств сравним с 20-летним стажем курильщика

Регулярное использование чистящих средств увеличивает риск нарушения работы легких у женщин. К такому выводу пришли ученые Бергенского университета в Норвегии. Статья опубликована в MedicalXpress.

Речь идет прежде всего о женщинах, так как именно они ежедневно пользуются различными спреями для чистки мебели, средствами для мыться полов, аэрозолями для освежения воздуха, жидкостями для блеска стекол и прочими продуктами бытовой химической промышленности, пишет Утро.ru.

Исследование, в котором приняли участие 6236 человек, продолжалось на протяжении 20 лет. Средний возраст принявших участие в эксперименте составил 34 года. Медики, наблюдавшие за состоянием дыхательной системы добровольцев, выяснили, что объем форсированного выдоха за первую секунду снизился за год на 3,6 мл у домохозяек и на 3,9 мл — у домработниц.

Форсированная жизненная емкость легких, показывающая общий объем воздуха, который человек может выдохнуть, на 4,3 мл снизилась за год у женщин, убирающихся дома, и на 7,1 мл — у профессиональных уборщиц.

Ученые отмечают, что степень ухудшения работы легких у домработниц сравнима с показателями у курильщиков с 20-летним стажем. Исследователи связывают ухудшение работы легких с раздражением слизистой оболочки веществами, которые входят в состав чистящих средств и попадают в органы дыхания при уборке. Последствием постоянного использования химических моющих средств может стать астма и другие заболевания.