Фильм о княгине Елизавете Романовой снимут в Казани

Казанский режиссер Алексей Барыкин начал работу над фильмом о княгине Елизавете Федоровне Романовой. По словам автора проекта, княгиня сыграла большую роль в судьбе Казанского Богородицкого монастыря. В частности, она обустроила подземную часовню на месте, где была обретена Казанская икона Божией Матери.

Барыкин признался, что его поразила трагическая судьба героини — она простила убийц своего мужа, отреклась от богатства и всю свою жизнь посвятила помощи бедным. В конце жизни она была сброшена большевиками в шахту под Алапаевском.

Съемочная группа уже совершила три экспедиции: были выезды в Казань и Алапаевск и по маршруту Москва – Марфино-Мариинская обитель. Научным консультантом на проекте выступает проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий, отмечает ИА «Татар-информ».

Главную роль в картине сыграет Илзе Лиепа. В ней также снимутся Александр Михайлов и Андрей Мерзликин. Кроме Казани, съемки будут проходить в Иерусалиме, в храме, где находятся останки Елизаветы Романовой.

Съемки должны быть завершены в апреле, а премьера запланирована на июль, когда будет отмечаться 100-летие со дня гибели Елизаветы Романовой.

Портал iz.ru ранее сообщал о создании киноверсии анимационной ленты «Анастасия». Ее главная героиня —дочь последнего русского царя Николая II, которой удалось выжить.