Поезд из Киева в Москву стал самым прибыльным на Украине

Поезда маршрутов Киев–Москва и Одесса–Москва стали самыми прибыльными для украинских железных дорог в 2017 году. Об этом свидетельствуют официальные данные, которые приводит компания «Укрзализныця».

Лидером стал поезд № 5/6, следующий из Киева в Москву. За год он принес Украине $5,8 млн. За ним следует поезд направления Одесса–Москва, принесший стране $3,7 млн. Как отмечает BFM.RU, поезд Киев–Москва в среднем заполняется на 77% и за год принес 154 млн гривен (или 330 млн рублей) прибыли. Маршрут Одесса–Киев ходит заполненным на 89% и приносит доход в 98 млн гривен (или около 212 млн рублей).

Отмечается, что прибыль принесли и другие поезда в Москву, среди которых Львов–Москва, Хмельницкий–Москва, Харьков–Москва и Ковель–Москва.

В топ-5 самых прибыльных попали поезда Киев–Санкт-Петербург с прибылью $0,8 млн, а также два внутренних направления: Киев–Одесса и Киев–Львов. В целом же внутренние направления украинских железных дорог терпят убытки. Общая сумма их уже достигла $130 млн., сообщает телеканал «360». А убытки пассажирских перевозок дальнего сообщения на Украине в прошлом году составили 3,5 млрд гривен, или порядка 7,5 млрд рублей.

В настоящее время «Российские железные дороги» (РЖД) не поддерживают прямого сообщения с Украиной.

Ранее портал iz.ru сообщал, что РЖД пустила все российские пассажирские поезда в обход Украины.