Шарф ФК «Ростов» «засветился» на Неделе моды в Нью-Йорке

Журнал Vogue составил топ-50 самых стильных образов, которые были представлены на Неделе моды в Нью-Йорке. Одна из модниц для создания своего образа использовала шарф футбольного клуба «Ростсельмаш» (ныне — «Ростов»).

Необычный элемент в свой образ добавила стилист и редактор моды Рэйчел Вэнг. На одном из мероприятий женщина предстала в брючном костюме, кроссовках, строгой рубашке и фанатском шарфе российского клуба.

Публикация от MAMEY el nuevo Negro (@mameyelnuevonegro) Фев 12, 2018 в 11:58 PST

При этом жители Ростова-на-Дону не оценили образ стилиста из Нью-Йорка. Пользователи соцсетей отмечали, что она похожа на обнищавшую женщину и даже бездомную.