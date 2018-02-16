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Шарф ФК «Ростов» «засветился» на Неделе моды в Нью-Йорке

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Фото: instagram/mameyelnuevonegro
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Журнал Vogue составил топ-50 самых стильных образов, которые были представлены на Неделе моды в Нью-Йорке. Одна из модниц для создания своего образа использовала шарф футбольного клуба «Ростсельмаш» (ныне — «Ростов»).

Необычный элемент в свой образ добавила стилист и редактор моды Рэйчел Вэнг. На одном из мероприятий женщина предстала в брючном костюме, кроссовках, строгой рубашке и фанатском шарфе российского клуба.

При этом жители Ростова-на-Дону не оценили образ стилиста из Нью-Йорка. Пользователи соцсетей отмечали, что она похожа на обнищавшую женщину и даже бездомную.

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