Главу строительной компании уличили обмане клиентов на 28 млн рублей

На Ставрополье расследуют уголовное дело в отношении директора компании стройматериалов. Его заподозрили в серии мошенничеств с квартирами. Сумма ущерба оценивается в 28 млн рублей.

Как сообщает NewsTracker, предприниматель обещал своим клиентам квартиры в строящихся домах по заниженным ценам. Он получил от 17 человек в общей сложности 28,5 млн рублей. Однако квартиры в собственность так и не были предоставлены. Полученные деньги предприниматель потратил на свои нужды.

По данному факту было открыто 17 уголовных дел, в процессе следствия их объединили в одно производство. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Портал iz.ru накануне сообщил о том, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов пострадал от махинаций бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева. Футболист приобрел у него квартиру, находящуюся в залоге у банка.