Чемпионат по спринтерскому бегу пройдет в Симферополе

Чемпионат и первенство по легкой атлетике «Звезды крымского спринта» пройдет в Симферополе, Республика Крым, сообщает пресс-служба Крымской республиканской федерации легкой атлетики.

В субботу, 17 февраля, на базе манежа имени Тита Корнева факультета физической культуры и спорта Таврической академии Крымского федерального университета состоится чемпионат и первенство по спринтерскому бегу среди участников разных возрастов. В мероприятии примут участие атлеты разных возрастов, сообщает ИА «Крыминформ».

Комплект наград за звание лучших спринтеров разыграют между собой юноши и девушки 2000–2008 года рождения и старше. Самые юные участники чемпионата, девочки и мальчики 2009 года рождения и младше, также разыграют комплект медалей.

Также, в рамках турнира планируется провести командную эстафету, которая предполагает 10 забегов по 100 м.