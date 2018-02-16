Заключенный сбежал из больницы в Хабаровске

Правоохранительные органы Хабаровска разыскивают заключенного, который сбежал из хирургического отделения городской больницы.

Мужчина, отбывающий наказание в колонии-поселении в селе Заозерном, был направлен на стационарное лечение в Хабаровск. Не окончив лечение, заключенный самовольно оставил территорию больницы № 10, сообщает ИА AmurMedia. Сотрудники управления федеральной службы исполнения наказания в регионе принимают все меры для поиска беглеца.

В ведомстве пояснили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут покидать территорию колонии, но только по специальному разрешению.