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Житель Волжского отсудил у УК 200 тыс. рублей за падение на тротуаре

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Волгоградский областной суд оставил в силе решение суда города Волжский, который взыскал с управляющей компании компенсацию за падение местного жителя на скользком тротуаре. Пострадавший получит 200 тыс. рублей.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», инцидент произошел 13 января. Мужчина поскользнулся на не очищенной от наледи дорожке в районе дома на улице им. Гайдара. На лечение и восстановление после травмы он потратил 120 тыс. рублей.

Позже он подал в суд иск на управляющую компанию, поскольку, по его мнению, она не исполнила свои обязанности должным образом. Истец требовал возместить ему затраты на лечение и компенсировать моральный вред.

В итоге суд обязал выплатить пострадавшему 200 тыс. рублей. Руководство УК оспорило это решение в вышестоящей инстанции, но областной суд с вердиктом суда Волжского согласился.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в суд Уфы передано дело о падении на ребенка железной перекладины. В причинении тяжкого вреда ребенку обвинили мастера городского ЖЭУ.

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