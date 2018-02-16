Пожар произошел в колонии в Барнауле

Сильный пожар произошел в лечебно-исправительном учреждении в Барнауле, Алтайский край, сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 февраля на территории лечебно-исправительного учреждения для лиц, отбывающих наказание по решению суда. На пульт спасателей сообщение поступило в 23:44. На место выехала пожарная бригада, сообщает altapress.ru.

Прибыв на место происшествия пожарные установили, что пламя разгорелось в складском помещении производственной зоны. По информации из пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, возгорание было локализовано в 1:20 и затем ликвидировано в 2:28.

В результате пожара никто из людей не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 70 человек личного состава и 21 единица спецтехники. Учреждение работает в обычном режиме.