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Жители Нижнего Новгорода массово жалуются на запах нефтепродуктов

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В министерство экологии Нижегородской области поступают жалобы от местных жителей, которые сообщают о запахе нефтепродуктов.

За 16 февраля горожане оставили четыре обращения в приемной Минэкологии. Они говорят, что нефтепродуктами пахнет на улицах Коминтерна, Ванеева и в поселке Зеленый город, сообщает ИА «НьюсНН».

Жалобы с улицы Коминтерна поступали еще на прошлой неделе и продолжились на этой. При этом «география» жалоб расширяется, уже есть сообщения из других населенных пунктов Нижегородской области.

При этом управление Роспотребнадзора до сих пор не зафиксировало превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

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