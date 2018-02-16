Найден способ прочитать удаленные в WhatsApp сообщения

В мессенджере WhatsApp можно сохранять сообщения, даже если отправитель удалит их, воспользовавшись опцией цитирования. Об этом сообщил портал The Next Web.

Переписка также может быть сохранена в случае ответа на сообщение. Речь касается сообщения как в частных, так и в групповых чатах. В этих случаях они продолжают отображаться даже в случае удаления.

Мессенджер ранее предоставил возможность удалять сообщения, если пользователь не хочет, чтобы они оставались в переписке, или они были отправлены по ошибке. Разработчики WhatsApp подчеркивали, что удалять сообщения можно лишь в течение семи минут после отправки, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, WhatsApp недавно запустил собственный сервис оплаты услуг и покупок через смартфон WhatsApp Pay. Функция уже доступна в Индии.

Ранее исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показало, более 50% граждан РФ имеют аккаунты в социальных сетях, 45% респондентов старше 18 лет используют их ежедневно, а 62% — хотя бы раз в неделю.