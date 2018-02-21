В этом году комсомолу исполняется 100 лет. К нему можно относиться по-разному, но, несомненно, великое наследие той эпохи — студенческие отряды. Во времена комсомола это движение было неотъемлемой частью жизни. Но вот что выгодно отличало его от остальных — была возможность заработать. И это для советских студентов было немаловажно, и для современной молодежи вариант летнего заработка сейчас очень актуален.

Студенческие отряды — это школа жизни. Выезжая на сборы, студенты учились работать в команде, выстраивать контакты с новыми людьми. В таких условиях обязательно появляется чувство коллектива, сплочения.

В 1990-е годы, когда СССР распался, исчезла идеологическая комсомольская основа и система студенческих отрядов потеряла четкую структуру. На протяжении примерно 15 лет все развивалось хаотично. Какую-то часть взял на себя Российский союз молодежи (РСМ), работая с педагогическими отрядами, где-то региональные штабы стройотрядов развивались самостоятельно.

Хорошим решением стало объединение разрозненных организаций в единую — Российские студенческие отряды. На мой взгляд, у молодых людей должна быть возможность реализовать себя не только в учебе, но и в работе.

Вообще, студотряды — это отличный способ вовлечения молодежи в жизнь общества. Это реально работающий механизм, и то, что сейчас активно воссоздаются эти движения, очень здорово. Я, например, в РСМ пришел через педагогические отряды. Сегодня Российский союз молодежи имеет в своих региональных организациях очень развитое движение педотрядов, и я считаю его одним из самых перспективных и актуальных направлений в студенческом движении. Уже 14 лет существует движение ПОЛАР — педагогических отрядов лагерей актива России — по сути, наша собственная программа по подготовке вожатых не только из числа студентов, но и из работающей молодежи, которые ездят в лагеря не по принуждению, а по призванию.

Дети, которые отдыхают в оздоровительных лагерях, за 21 день при правильной работе вожатых очень серьезно социализируются, развиваются, ведь, по сути, вожатый — это наставник. И очень важно понимать, кто этот человек, какими качествами он обладает, какие ценности в себе несет, что доносит до ребенка. Поэтому необходимо серьезно подходить к подготовке вожатского состава.

Мы поставили перед собой задачу активно включиться в разработку стандартов, критериев работы педотрядов и вожатых. Нам очень важно, чтобы эти критерии не ухудшали, а усиливали роль вожатого и его подготовку к работе в детских оздоровительных лагерях. Вожатые должны быть профессионально обучены и аттестованы по единым стандартам. И надо добиваться, чтобы нормативная база также способствовала этому.

Вожатым ведь не обязательно иметь педагогическое образование. Хотя для студентов педагогических заведений это и практика, и стартовая ступенька в дальнейшей профессиональной деятельности. В первую очередь вожатый — это призвание, а не работа.

Но при этом вожатые должны получать за свой труд достойную оплату. Сейчас им дают копейки, а ведь эти люди несут ответственность за детей. Работа вожатого в чем-то даже более важна, чем, например, работа на стройке. Строитель закладывает фундамент здания, а вожатый — фундамент будущего человека. Правильно подготовленные, понимающие вожатые настраивают ребенка на позитив, на добро, на созидание, а не на разрушение.

Но без участия государства невозможно решить финансовую сторону вопроса. Максимум это приведет к удорожанию путевок и ляжет на конечного потребителя. Необходимо комплексное решение — например, налоговые льготы для учреждений, занимающихся детскими оздоровительными лагерями, за счет чего они могли бы обеспечивать достойную заработную плату вожатскому составу. А достойные кадры мы подготовим!

Автор — председатель Российского союза молодежи

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