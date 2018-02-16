Рязанская область и Крым подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и Республикой Крым подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Подписи под документом поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уточняет РИА «7 новостей», предполагается сотрудничество в сфере торговли, экономики, привлечения инвестиций, предпринимательской деятельности, промышленности, сельского хозяйства, науки, высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта, культуры, туризма и спорта.

По словам Любимова, взаимодействие регионов началось еще задолго до появления этого документа. Он лишь будет способствовать дальнейшему укреплению отношений. Аксенов, в свою очередь, отметил, что Рязанская область вызывает большой интерес у крымских предпринимателей, возможна реализация совместных проектов.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что крымский детский санаторий «Пионер» будет передан Ингушетии. Ранее стало известно, что Башкирия будет модернизировать детский санаторий «Юбилейный» в Крыму. Он был передан этой республике под попечительство.