Кремль не вмешивался в дискуссию акционеров «Норникеля» 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что дискуссии между акционерами ГМК «Норильский никель» не помешают развитию компании.

«Мы надеемся, что ведущиеся дискуссии, если они действительно ведутся, никоим образом не помешают позитивной динамике развития компании», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что Кремль не может участвовать в отношениях акционеров, а Владимиру Путину никто не доклаывал о ситуации в компании.

Кроме того, Песков отрицательно ответил на вопрос, ставил ли совладелец ГМК Владимир Потанин в известность президента о своих планах выкупить долю в «Норникеле».

Ранее сообщилось, что компания «Интеррос» Владимира Потанина предложила Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продать свою долю акций «Норникеля».

В 2017 году американский журнал Forbes включил российскую горно-металлургическую компанию «Норильский никель» в топ-100 наиболее инновационных компаний мира.