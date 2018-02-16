Сноубордистку придавило упавшей сосной в Сочи

Дерево упало на снобордистку на горнолыжном курорте «Роза хутор», девушка доставлена в больницу с переломами рук и ног.

20-метровая сосна рухнула на трассу, когда на ней находились люди. К девушке, оказавшейся под завалом, на помощь бросились очевидцы. Они вызвали спасателей и попытались самостоятельно поднять дерево, но оно оказалось слишком тяжелым.

Чтобы достать пострадавшую, спасатели распилили дерево и тут же убрали его из зоны катания, сообщает ИА KrasnodarNews. Девушка доставлена в больницу с переломами рук и ног.