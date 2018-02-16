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Песков прокомментировал новую информацию о погибших в Сирии россиянах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль не располагает новой информацией о погибших в Сирии россиянах. Все данные, известные Москве, были представлены накануне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас никакой новой информации нет. Всё, что мы могли сказать, мы уже сказали по этому вопросу. Вчера МИД говорил о пяти, причем не военнослужащих. Нам нечего добавить к тому, что мы уже говорили», — заявил политик.

Речь идет об инциденте, произошедшем в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. СМИ утверждают, что при обстреле проправительственных формирований могли погибнуть до 600 человек, в том числе граждане России.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что, по данным ведомства, в Сирии могли погибнуть пятеро россиян, не имеющих отношения к Вооруженным силам страны.

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