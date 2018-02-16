Путин назвал фестиваль искусств в Сочи одним из самых ярких событий РФ

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

По его словам, «форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, заметных событий в календаре культурной жизни страны», передает «Газета.ру».

Также Путин выразил уверенность в том, что фестиваль станет настоящим праздником для жителей и гостей Сочи.

Ранее сообщалось, что гости фестиваля «Московская Масленица» съели почти 100 тыс. блинов.