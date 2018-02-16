Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморском крае

В порту Находки произошло возгорание на морозильном рыболовном траулере «Данко», судно находилось на ремонте.

Пожар возник в плавучем доке базы активного морского рыболовства. Расчеты огнеборцев прибыли на место через 8 минут после поступления информации о возгорании. Огонь охватил площадь около 50 кв.м в помещении мастерской, сообщает сайт Vostokmedia.

За несколько минут спасатели локализовали пожар, а затем ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.

Еще один пожар за эти сутки зафиксирован в порту Владивостока. Возгорание произошло в надстройке корабля Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». По предварительной версии, причиной пожара стали сварочные работы.