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Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморском крае

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В порту Находки произошло возгорание на морозильном рыболовном траулере «Данко», судно находилось на ремонте.

Пожар возник в плавучем доке базы активного морского рыболовства. Расчеты огнеборцев прибыли на место через 8 минут после поступления информации о возгорании. Огонь охватил площадь около 50 кв.м  в помещении мастерской, сообщает сайт Vostokmedia.

За несколько минут спасатели локализовали пожар, а затем ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.

Еще один пожар за эти сутки зафиксирован в порту Владивостока. Возгорание произошло в надстройке корабля Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». По предварительной версии, причиной пожара стали сварочные работы.

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