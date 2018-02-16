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Волгоградский контактный зоопарк заплатит за травму ребенка

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Суд города Волжского в Волгоградской области обязал местный контактный зоопарк выплатить компенсацию семье пострадавшего там ребенка. Общая сумма — 15 тыс. рублей. Истцы заявляли о сумме в 50 тыс. рублей.

Как напоминает ИА «НовостиВолгограда.ру», жительница города привела свою дочь-подростка в контактный зоопарк и оставила там ненадолго. Забрав девочку через 40 минут, женщина заметила, что та плохо себя чувствует. Позже девочка призналась, что ее схватила за плечо обезьяна.

Следствие установило, что смотритель зоопарка знал о нападении, однако рану ребенку не обработал, предложив дать денег на покупку специальной мази. В детской больнице пострадавшую вакцинировали от бешенства, после чего у девочки поднялась температура и она несколько дней провела в дневном стационаре.

Портал iz.ru 6 февраля сообщал о том, что в Приморском крае было заведено уголовное дело после после нападения льва на ребенка в зоопарке под Уссурийском. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы спустя год после случившегося — она увидела сообщения о нападении леопарда на ребенка в том же зоопарке.

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