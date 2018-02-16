На помощь пенсионерам в Пензе приходит Человек-ёж

На улицах Пензы вновь появился супер-герой. Это Человек-ёж, совершающий добрые поступки. Личность героя пока установить не удалось.

Жители города запечатлели, как гигантский ёж переводить бабушку через дорогу на оживленной магистрали. Очевидцы, выложившие видео в одной из соцсетей, утверждают, что неизвестный в костюме ежа около 20 минут совершал подобные благородные поступки.

«Молодчина ёж! Нам бы таких ежей побольше! Увижу — яблоками угощу!» — приводит один из комментариев ИА «Пенза-пресс».

Некоторые пользователи в этой связи вспоминают о практике, распространенной в Боливии. По их словам, там представители властей, переодевшись в яркие игрушечные костюмы, регулируют движение и помогают детям и старшему поколению переходить дорогу.

О Человеке-еже жители Пензы рассказывали уже не раз. Так, 7 февраля он помог автомобилисту вытолкать его машину с ледяной стоянки. Это произошло на парковке рядом с дворцом спорта «Сура».