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Открытое горение на складе в Химках ликвидировано

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Фото: youtube.com
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Сотрудники МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе в подмосковном городе Химки. В настоящий момент идет проливка сгоревших конструкций.

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 10:20 мск.

Как писал портал iz.ru, пожар на складе, который располагается по адресу Вашутинское шоссе, дом 24Б, произошел утром в пятницу, 16 февраля. Его площадь составила 2 тыс. кв. м.

В ликвидации возгорания участвовали 65 человек и 19 единиц техники.

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