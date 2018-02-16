Автобусы в Орле оснастят камерами для борьбы с водителями-хамами

Общественный транспорт Орла оснастят видеорегистраторами. Камеры будут установлены до конца февраля, пообещали в городской администрации.

С помощью видекамер власти намерены контролировать водителей, на поведение которых часто жалуются местные жители. Также пассажиры рассказывают о том, что водители курят за рулем и подолгу ведут телефонные разговоры.

Кроме того, стало известно, что в скором времени на остановках будут установлены электронные табло, информирующие о том, через сколько минут ожидается прибытие транспорта. Пока с подключением табло возникают технические трудности, но в городском управлении коммунального хозяйства пообещали их в скором времени решить, сообщает InfoOrel.ru.