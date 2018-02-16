Названа причина массового отравления школьников в Екатеринбурге

Роспотребнадзор назвал точную причину заболевания 97 школьников Екатеринбурга. По результатам экспертизы установлено, что все пострадавшие были заражены норовирусом.

Еду в образовательные учреждения поставляла школьно-базовая столовая «Золушка». Там в начале недели прошли обыски. Информация о том, что норовирус через еду передал детям сотрудник «Золушки», подтвердилась. Сейчас он временно отстранен от работы, сообщает ресурс ТагилСити.Ру.

Портал iz.ru 12 февраля сообщал о том, что массовое отравление произошло в трех школах Екатеринбурга. Признаки острой кишечной инфекции были выявлены у нескольких десятков детей. Занятия в школах временно прекращены.