Прямой эфир

Названа причина массового отравления школьников в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор назвал точную причину заболевания 97 школьников Екатеринбурга. По результатам экспертизы установлено, что все пострадавшие были заражены норовирусом. 

Еду в образовательные учреждения поставляла школьно-базовая столовая «Золушка». Там в начале недели прошли обыски. Информация о том, что норовирус через еду передал детям сотрудник «Золушки», подтвердилась. Сейчас он временно отстранен от работы, сообщает ресурс ТагилСити.Ру.

Портал iz.ru 12 февраля сообщал о том, что массовое отравление произошло в трех школах Екатеринбурга. Признаки острой кишечной инфекции были выявлены у нескольких десятков детей. Занятия в школах временно прекращены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 240 человек заболели норовирусной инфекцией на Олимпиаде
Более 1200 охранников ОИ-2018 отстранили из-за кишечной инфекции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017