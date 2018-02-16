Канадские оружейники начали переговоры по поставкам Киеву винтовок

Канадская компания Colt Canada начала переговоры с официальным Киевом о поставках в страну штурмовых винтовок своего производства.

Оружейники рассчитывают на закупку до 100 тыс. единиц оружия.

Уже состоялась первая встреча производителя с украинскими чиновниками. Теперь Киев должен определить номенклатуру поставок, заявил представитель Colt Canada Алекс Пейн.

Переговорный процесс может занять до двух лет, уточняет канадская National Post.

Как писал iz.ru, в декабре Канада официально внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие. В России это расценили как «открытую форму внешнего вмешательства во внутриукраинский конфликт».