Канадские оружейники начали переговоры по поставкам Киеву винтовок
Канадская компания Colt Canada начала переговоры с официальным Киевом о поставках в страну штурмовых винтовок своего производства.
Оружейники рассчитывают на закупку до 100 тыс. единиц оружия.
Уже состоялась первая встреча производителя с украинскими чиновниками. Теперь Киев должен определить номенклатуру поставок, заявил представитель Colt Canada Алекс Пейн.
Переговорный процесс может занять до двух лет, уточняет канадская National Post.
Как писал iz.ru, в декабре Канада официально внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие. В России это расценили как «открытую форму внешнего вмешательства во внутриукраинский конфликт».