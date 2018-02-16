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Нормы питания по овощам и рыбе не выполняют в детсадах Челябинска

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Роспотребнадзор Челябинской области огласил результаты проверок детских садов за 2017 год. По их итогам был сделан вывод: во многих детских образовательных учреждениях не соблюдаются нормы питания.

Как рассказали ИА «Урал-пресс-информ» в ведомстве, в общей сложности за год за различные нарушения в организации питания было привлечено к ответственности 385 должностных лиц. Кроме несоблюдения норм питания нарушались сроки реализации продукции, технология приготовления пищи, а сама она не соответствовала калорийности. В некоторые детские сады поставлялась фальсифицированная продукция, в основном сливочное масло, молоко и сыр.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что зачастую рацион питания в школах составляется исходя из суммы, без учета физиологической потребности в основных белковых продуктах. Нормы по рыбе, творогу, овощам и фруктам не выполняются, в рационе детей наблюдается их дефицит.

Также было установлено, что двухразовое питание получают лишь 16,4% школьников в Челябинской области, тогда как в России этот показатель выше более чем в два раза — 38,9%.

В начале месяца сенаторы предложили Роспотребнадзору улучшить питание для детских садов и школ и, в частности, заменить обычную еду на обогащенную витаминами и минералами. Эксперты отмечают, что функциональные продукты будут обходиться региональным бюджетам на 30% дороже, однако проблема дефицита витаминов в детских организмах будет решена.

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