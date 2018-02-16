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Офисное здание на площади 2 тыс. кв м загорелось в Химках

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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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В подмосковных Химках произошло возгорание в офисном здании.

Как рассказал «РИА Новости» представитель регионального главка МЧС РФ, площадь пожара достигла 2 тыс. кв м.

Загорелось строение по адресу Вашутинское шоссе, дом 24Б. Огонь возник в кровле трехэтажного офисного строения.

Пострадавших при пожаре в офисном здании в подмосковных Химках, предварительно, нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на Ярославском шоссе в Москве.

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