Офисное здание на площади 2 тыс. кв м загорелось в Химках

В подмосковных Химках произошло возгорание в офисном здании.

Как рассказал «РИА Новости» представитель регионального главка МЧС РФ, площадь пожара достигла 2 тыс. кв м.

Загорелось строение по адресу Вашутинское шоссе, дом 24Б. Огонь возник в кровле трехэтажного офисного строения.

Пострадавших при пожаре в офисном здании в подмосковных Химках, предварительно, нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на Ярославском шоссе в Москве.