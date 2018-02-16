Золото ОИ-2018 в супергиганте завоевал австриец Майер

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в супергиганте на ОИ-2018.

Спортсмен финишировал первым с результатом 1 минута 24,44 секунды. Серебряная медаль досталась швейцарцу Беат Фойц (+0,13 секунды). Бронзу завоевал норвежец Хьетиль Янсурд, передает агентство «Р-Спорт».

Стоит отметить, что первую олимпийскую медаль австриец Майер завоевал на Олимпиаде-2014 в Сочи, победив в скоростном спуске.

На текущий момент российская команда завоевал шесть медалей ОИ-2018: две серебряные и четыре бронзовые награды.