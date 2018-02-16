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Сноубордистка Васильцова не пострадала при падении на Играх-2018

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российская спортсменка Мария Васильцова не получила травм в результате падения в заезде 1/4 финала в дисциплине сноуборд-кросс на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

О состоянии спортсменки рассказал тренер российских сноубордистов Денис Лампартер и уверил, что с ней всё в порядке.

Инцидент произошел во время заезда в 1/4 финала. Васильцова упала на трассе, но подняться самостоятельно не смогла. В результате спортсменку доставили в медицинский центр.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в полуфинальном заезде турнира по сноубордкроссу на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане россиянин Николай Олюнин сломал ногу.

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