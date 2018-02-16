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Итальянка Мойоли победила в сноуборд-кроссе на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Итальянка Микела Мойоли завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпиаде, проходящей в южнокорейском Пхёнчхане. Это золото стало первым на ОИ для сборной Италии.

Серебро досталось представительнице Франции Джулии Перейра де Соуза Мабило. Бронзовую медаль завоевала чешка Ева Самкова, передает ТАСС.

Россиянка Кристина Пауль заняла шестое место в малом финале и итоговое 12-е место. Еще одна российская спортсменка Мария Васильцова дошла лишь до четвертьфинала турнира.

Добавим, что на текущий момент в активе российских спортсменов шесть медалей ОИ-2018: две серебряные и четыре серебряных.

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