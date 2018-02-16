Пожар на корабле Тихоокеанского флота во Владивостоке потушен

Пожар на корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в порту Владивостока потушен, сообщили в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта (ДЦСС) в пятницу.

«Возникло незначительное возгорание в надстройке. Его вовремя обнаружили, вовремя вызвали МЧС, он локализован, потушен, сейчас проводится осмотр, проливают помещение. Пострадавших нет при пожаре, ущерб незначителен, потому что корабль в ремонте, с него сняты все важные механизмы, приборы», — заявил агентству ТАСС представитель ДЦСС.

По предварительной версии возгорание на судне произошло из-за сварочных работ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ВВО по ТОФ.

Как ранее писал портал iz.ru, в пятницу поступили сообщения о пожаре на борту большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в порту Владивостока. С корабля были эвакуированы 106 человек экипажа.