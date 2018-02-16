Хоккеисты Шипачев и Марченко не сыграют в матче со Словенией

Хоккеисты Вадим Шипачев и Алексей Марченко не выйдут на лед в матче против сборной Словении на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Шипачев и Марченко играть не будут. Словенцы активно играют, нужно быть готовыми, нельзя делать шибок, нужно играть в свою игру, забивать свои моменты, и всё будет в порядке», — приводит «Газета.ру» заявление тренера сборной России Харийса Витолиньша.

Он отметил, что российской команде стоит сделать ставку на игру в большинстве, реализовать его и не пропустить в меньшинстве, таким образом, «игра будет сделана».

Напомним, в первом матче на Олимпиаде хоккеисты сборной России проиграли команде Словакии.

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