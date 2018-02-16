Шойгу проведет проверку военной инфраструктуры в Хакасии и Туве

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО), где намерен провести проверку обустройства объектов военной и социальной инфраструктуры в Хакасии и Туве. Об этом сообщает пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По ее словам, глава военного ведомства заслушает доклад командующего войсками ЦВО о выполнении плана мероприятий боевой подготовки и ходе поступления военной техники и образцов вооружения в Туве.

Также он намерен осмотреть новое здание военного комиссариата республики и проинспектировать строительство объектов материальной базы и инфраструктуры военного городка мотострелкового соединения, сообщает «Интерфакс».

Затем Шойгу отправится в Абакан, где проинспектирует ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Республики Хакасия и проверит ход модернизации инфраструктуры отдельной железнодорожной бригады ЦВО.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от властей семи регионов России оперативно разрешить вопрос с предоставлением мест для детей военнослужащих в детских садах.