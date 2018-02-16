Скелетонист Трегубов принес России второе серебро Олимпиады

Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пхёнчхане, заняв второе место по итогам четвертого заезда.

Результат Никиты Трегубова по сумме четырех заездов 3 минуты 22,18 секунды оставался лучшим, пока заезд не провел южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин, показавший время 3.20,55 и ставший олимпийским чемпионом.

Бронзу Олимпиады взял британский скелетонист Доминик Парсонс, показавший результат 3.22,20.

В копилке сборной атлетов из России теперь две серебряные медали и четыре бронзовые.

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