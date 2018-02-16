Пожар на корабле ТОФ во Владивостоке удалось локализовать

Пожар на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», который загорелся на «Дальзаводе», удалось локализовать. Об этом сообщает представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Собеседник уточнил, что на данный момент ни среди гражданских, ни среди военных пострадавших нет. Огонь локализован, а площадь пожара незначительна. Возгорание произошло в нескольких помещениях в надстройке, сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что важных технических приборов и узлов на корабле нет, поэтому серьезного ущерба пожар не причинил. Корабль находится на модернизации, поэтому всё оборудование с него было снято. По предварительной информации, загорелась обшивка или изоляция. Специалисты проведут проверку на установление виновника происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила о пожаре на борту большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в порту Владивостока. На месте работают 50 пожарных. С корабля были эвакуированы 106 человек экипажа.