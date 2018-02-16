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Братья-близнецы арестованы в Нью-Йорке за изготовление взрывчатки

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Фото: Global Look Press/Go Nakamura
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Братья-близнецы Кристофер и Кристиан Торо арестованы по подозрению в попытке изготовления взрывчатки в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CBS New York.

Суд района Бронкс предъявил обвинения братьям Торо за попытку незаконного изготовления взрывных устройств, а также распространение взрывоопасных веществ среди несовершеннолетних. Они останутся под стражей без возможности освобождения под залог.

Сообщается, что школьный учитель Кристиан Торо был уволен. После увольнения он вернул в школу ноутбук, на котором обнаружили копию книги с описанием изготовления взрывчатки.

Также ученики школы, где преподавал подозреваемый, рассказали, что посещали квартиру братьев и получали $50 в час за то, что извлекали порох из пиротехнических устройств. Во время обыска в квартире обвиняемых были найдены материалы, в которых могут содержаться сведения о самодельных бомбах.

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