Захарова назвала дезинформацией сообщения о гибели военных РФ в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что данные о гибели военных РФ под ударом проамериканской коалиции в Сирии являются заведомо ложными.

«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация», — отметила Захарова.

По словам представителя российского МИДа, в настоящее время есть информация о пяти погибших, «предположительно гражданах России», которые не являются военнослужащими.