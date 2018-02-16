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Жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спасатели эвакуировали 16 жителей многоквартирного дома из-за возгорания в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел на пятом этаже многоквартирного жилого дома коридорного типа на улице Молчанова в Петропавловске-Камчатском. Прибывшие специалисты помогли эвакуироваться по лестнице 16 жителям. Еще четыре человека из-за сильного задымления были спасены с помощью спасательных устройств, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в происшествии никто не пострадал. Пожар вспыхнул ночью. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. На данный момент причина пожара неизвестна, ее установят специалисты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что во время пожара в Астрахани погибли двое детей.

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