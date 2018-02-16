Жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара на Камчатке

Спасатели эвакуировали 16 жителей многоквартирного дома из-за возгорания в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел на пятом этаже многоквартирного жилого дома коридорного типа на улице Молчанова в Петропавловске-Камчатском. Прибывшие специалисты помогли эвакуироваться по лестнице 16 жителям. Еще четыре человека из-за сильного задымления были спасены с помощью спасательных устройств, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в происшествии никто не пострадал. Пожар вспыхнул ночью. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. На данный момент причина пожара неизвестна, ее установят специалисты.

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