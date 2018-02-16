ДНР и ЛНР голосовать будут в России и на Украине

Граждане самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в день президентских выборов 18 марта смогут реализовать свое избирательное право на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине или на российской территории. Об этом «Известиям» рассказал представить луганского Центризбиркома Александр Шубин.

По его словам, 24 января он отправил председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой письмо, в котором говорится, что граждане Российской Федерации, проживающие на территории ЛНР, обеспокоены отдаленностью мест для голосования от места их проживания.

«Это правильно, чтобы граждане РФ имели возможность проголосовать там, где они проживают. Не должно быть каких-то исключений. Создаются участки и в Белоруссии, и на Украине, и в Европе. Почему мы должны быть исключением? Мы готовы оказать любое содействие и любую помощь», — отмечает в разговоре с «Известиями» руководитель аппарата ЦИК ЛНР Руслан Лазарев.

Однако ЦИК РФ сообщает, что создание избирательных участков в республиках невозможно, так как против этого выступают власти Украины.

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Донбасс проголосует за границей