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Более тысячи жителей Приморья остались без автобусов

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Более тысячи жителей Приморья, которые проживают в селах Баневурово и Заречное, остались без нормальных автобусов. Населенные пункты были связаны с Уссурийском только одним рейсовым автобусом №117 транспортного сообщения Уссурийск–Горнотаёжное.

Жители сел Баневурово и Заречное лишились возможности нормально добираться до Уссурийска из-за проблем с транспортом. В административный центр из этих сел ходил только один большой автобус, но с недавних пор его заменили на микроавтобус, в котором семь мест. В общей сложности в селах проживают 1150 человек, многие учатся и работают в Уссурийске, сообщает Vostokmedia.

В пресс-службе мэрии сообщили, что о проблемах знают, и пояснили, что основной автобус снимали по причине его аварийного состояния, поэтому его пришлось заменить на микроавтобус. Но по данным ведомства, ситуация уже должна была разрешиться и большой автобус должен был выйти на линию. Мэрия намерена привлечь к разрешению ситуации надзорные органы.

Ранее портал iz.ru сообщал об отмене единственного доступного маршрута из Биробиджана в отдаленный населенный пункт Амурзет. Чтобы добраться до административного центра, жители поселка нанимали посторонних людей для проезда до шоссе, а оттуда приходилось добираться на такси до города.

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